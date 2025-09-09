В Красноярске почтили память жертв блокады Ленинграда

В краевой центре состоялись памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала блокады Ленинграда.
Торжественный митинг прошел у монумента «Дети войны» на территории музейного комплекса «Мемориал Победы».
Как отмечают в управлении общественных связей губернатора края, в годы Великой Отечественной войны Красноярский край принял более 11 тысяч эвакуированных жителей осажденного города. Памятник «Дети войны» был установлен по инициативе почетного гражданина Красноярска Валентины Антоновой.
В церемонии приняли участие школьники, педагоги, общественные деятели, представители власти и ветераны организации «Блокадник». По данным организаторов, сегодня в регионе проживает не более 100 бывших детей блокады, большинству из которых уже более 90 лет.
Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к подножию монумента.