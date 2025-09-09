В Башкирии увековечат память бывшего мэра Уфы Павла Качкаева

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти экс-мэра Уфы и депутата Госдумы Павла Качкаева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Имя Павла Качкаева присвоят уфимской школе № 110, а также одной из улиц столицы республики. На доме, где жил политик, установят мемориальную доску. Администрации Уфы поручено учредить премию его имени, а в Музее истории города создадут тематическую экспозицию.
Дополнительно будет снят документальный фильм о жизни и общественной деятельности Качкаева с последующим показом на республиканских телеканалах.
Напомним, Павел Качкаев возглавлял Администрацию Уфы с 1992 по 2003 годы. После этого был депутатом Госдумы от Башкирии.