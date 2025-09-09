В Башкирии увековечат память бывшего мэра Уфы Павла Качкаева

Имя Павла Качкаева присвоят уфимской школе № 110, а также одной из улиц столицы республики. На доме, где жил политик, установят мемориальную доску. Администрации Уфы поручено учредить премию его имени, а в Музее истории города создадут тематическую экспозицию.