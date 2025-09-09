Ричмонд
Операторов БПЛА обяжут получать права на управление дронами

С таким предложением выступил Минтранс РФ.

Источник: Аргументы и факты

Минтранс РФ предложил обязать операторов дронов, которые с земли управляют беспилотными авиационными системами, получать свидетельства внешнего пилота. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленный ведомством проект приказа.

Для получения авиационного свидетельства операторам беспилотников придется сдать экзамены, а также пройти подготовку в сертифицированном Росавиацией авиационном учебном центре.

Оператор БПЛА должен иметь высшее инженерное или естественно-научное образование и практический опыт эксплуатации дронов не менее одного года.

«Позиция Минтранса не сильно отличается от требований к кандидату на командира воздушного судна Boeing B737, а в отрасли считают, что требований к кандидату водителя автомобиля по аналогии с правами категории B будет достаточно», — указал основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков.

Эксперты отмечают, что аттестация внешних пилотов беспилотных воздушных судов (БВС) нужна, однако степень ее сложности стоит устанавливать в зависимости от вида беспилотника, на который выдаются «права». По их словам, управлять тяжелым грузовым БВС и небольшим дроном, используемым, например, для видеосъемки мероприятия, — разные вещи.

Ранее стало известно, что в России могут появиться пассажирские дирижабли.

