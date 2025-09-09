Казахстанка стала преподавателем в Гарварде

Я не могла отказаться от такой возможности. Преподавать в Гарварде — редкая возможность, тем более рядом с таким профессором. Ребята, даже самые невероятные мечты сбываются. Одни приходят через год труда, другие — через пять, но они обязательно становятся реальностью.