Казахстанка стала преподавателем в Гарварде

Казахстанка рассказала о своих академических успехах в одном из самых престижных и богатых вузов мира.
В прошлом году одним из моих любимых курсов в Гарварде был «Инновации в образовании». Его преподавал Michael Horn — один из влиятельнейших экспертов в области образовательных технологий. И я получила честь стать его Teacher Fellow. Это академическая позиция.
Девушка станет частью преподавательской команды Гарварда — она будет вести занятия, работать с кейсами и поддерживать студентов в учебном процессе.
При этом, у выпускницы Гарварда уже есть основная работа в США, блог и школа английского языка. Асель также воспитывает маленького сына.
Я не могла отказаться от такой возможности. Преподавать в Гарварде — редкая возможность, тем более рядом с таким профессором. Ребята, даже самые невероятные мечты сбываются. Одни приходят через год труда, другие — через пять, но они обязательно становятся реальностью.