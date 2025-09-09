Ричмонд
Казахстанка стала преподавателем в Гарварде

Выпускница Гарварда из Казахстана Асель Амангельды будет преподавать в старейшем и самом богатом университете США.

Источник: instagram.com/asselya.a

Казахстанка рассказала о своих академических успехах в одном из самых престижных и богатых вузов мира.

В прошлом году одним из моих любимых курсов в Гарварде был «Инновации в образовании». Его преподавал Michael Horn — один из влиятельнейших экспертов в области образовательных технологий. И я получила честь стать его Teacher Fellow. Это академическая позиция.

рассказала Асель Амангельды в своем Instagram

Девушка станет частью преподавательской команды Гарварда — она будет вести занятия, работать с кейсами и поддерживать студентов в учебном процессе.

При этом, у выпускницы Гарварда уже есть основная работа в США, блог и школа английского языка. Асель также воспитывает маленького сына.

Я не могла отказаться от такой возможности. Преподавать в Гарварде — редкая возможность, тем более рядом с таким профессором. Ребята, даже самые невероятные мечты сбываются. Одни приходят через год труда, другие — через пять, но они обязательно становятся реальностью.

резюмировала казахстанка