«Коалиция желающих» намерена отдать России территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в обмен Москва должна позволить ввести «миротворческий контингент» на Украину. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.
В списке — Forward Operating Site (FOS), элитное спецподразделение Вооруженных сил Румынии, VP Fixed Wing Patrol Squadron, LFC или Land Force Command.
Кроме того, в Хмельницкой и Киевской областях появится армейская авиация, средства ПВО и зенитные ракеты малой дальности. Пехота — в Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Волынской областях, добавили в публикации.
Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.