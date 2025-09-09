В Братске подорожал бензин

Для сравнения, в соседнем Иркутске цены немного ниже: 56,89 рубля за АИ-92 и 60,20 рубля за АИ-95. Наиболее доступное топливо предлагают в Ангарске и Тайшете. Важно помнить, что цены на горючее в регионе меняются незначительно каждую неделю, поэтому актуальную стоимость лучше уточнять непосредственно на заправочных станциях.