В Братске подорожал бензин

В Братске установились самые высокие в Иркутской области цены на автомобильное топливо. Согласно последним данным Иркутскстата, литр бензина АИ-92 на местных заправках в среднем обходится в 57,75 рубля. Еще заметнее разница в стоимости более популярного среди автомобилистов бензина АИ-95 — за него жители города платят 61,12 рубля за литр.
Для сравнения, в соседнем Иркутске цены немного ниже: 56,89 рубля за АИ-92 и 60,20 рубля за АИ-95. Наиболее доступное топливо предлагают в Ангарске и Тайшете. Важно помнить, что цены на горючее в регионе меняются незначительно каждую неделю, поэтому актуальную стоимость лучше уточнять непосредственно на заправочных станциях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область вошла в топ-15 регионов по качеству рынка труда по итогам за 2024 год.