Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, традиционно проводит время с семьей и общается с главами других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.
— Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается «служебное празднование», то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается, — отметил представитель Кремля.
По его словам, нередко в этот день у Путина проходят встречи с коллегами по СНГ, а зарубежные лидеры поздравляют его по телефону, передает ТАСС.
В 2024 году Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа. При этом очень теплое послание было от китайского лидера Си Цзиньпина.
Рэп-исполнители из Нигерии записали видеопоздравление по случаю дня рождения российского президента Владимира Путина. Песня называется «Владимир Путин рулит», в ней исполнители говорят о том, что президент России стремится в будущее и сделает все для своего народа.
Стало известно, что в Киеве на фасадах как минимум трех зданий в центре города появились поздравления с днем рождения в адрес Владимира Путина.