Кабмин поддержал проект, запрещающий детям выгуливать собак опасных пород

Документ предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными.

Источник: Аргументы и факты

Правительство России в целом одобрило законопроект, запрещающий выгул детьми до 16 лет и людям в состоянии алкогольного опьянения собак опасных пород.

«Правительство Российской Федерации выражает поддержку законопроекту при условии его доработки с учетом замечаний», — отмечается в официальном отзыве кабинета министров.

Авторы инициативы подчеркивают, что собаки определенных пород могут представлять «угрозу для жизни и здоровья людей», поэтому владельцы таких животных должны нести повышенную ответственность.

Ранее стало известно, что Госдума соберет отзывы регионов на проект о защите граждан от бродячих собак.