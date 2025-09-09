Кабмин поддержал проект, запрещающий детям выгуливать собак опасных пород

Правительство России в целом одобрило законопроект, запрещающий выгул детьми до 16 лет и людям в состоянии алкогольного опьянения собак опасных пород.
«Правительство Российской Федерации выражает поддержку законопроекту при условии его доработки с учетом замечаний», — отмечается в официальном отзыве кабинета министров.
Авторы инициативы подчеркивают, что собаки определенных пород могут представлять «угрозу для жизни и здоровья людей», поэтому владельцы таких животных должны нести повышенную ответственность.
Ранее стало известно, что Госдума соберет отзывы регионов на проект о защите граждан от бродячих собак.