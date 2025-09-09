Длинные выходные ожидаются в Башкирии в октябре и в ноябре

В Башкирии празднование Дня Республики в этом году переносится с субботы, 11 октября, на понедельник, 13 октября. А День народного единства, 4 ноября, выпадает на вторник. Согласно постановлению федерального правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, переносится на понедельник, 3 ноября. Таким образом, жители страны будут отдыхать три дня подряд — с 2 по 4 ноября.
Эти праздники станут последними длинными выходными в 2025 году перед новогодними каникулами. Как ранее было анонсировано, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
