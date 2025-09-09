Длинные выходные ожидаются в Башкирии в октябре и в ноябре

В Башкирии празднование Дня Республики в этом году переносится с субботы, 11 октября, на понедельник, 13 октября. А День народного единства, 4 ноября, выпадает на вторник. Согласно постановлению федерального правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, переносится на понедельник, 3 ноября. Таким образом, жители страны будут отдыхать три дня подряд — с 2 по 4 ноября.