В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Екатеринбурге за этот период зарегистрировано 10,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 19,6% выше показателя предыдущей недели. В городе уровень заболеваемости также регистрируется ниже среднего многолетнего уровня на 12,9%. Санврачи поясняют, что рост заболеваемости в сентябре связан с началом учебного года и является традиционным.