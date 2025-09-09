В Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Свердловской области с 1 по 8 сентября выросла на 30% по сравнению с последней неделей августа. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.
При этом заболеваемость остается выше среднего многолетнего уровня на 16%. Всего в регионе было зарегистрирована 21 тыс. случаев заболевания ОРВИ, чуть менее половины (49,1%) заболевших — дети.
«В лабораториях “Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” и медицинских организаций за неделю обследовано 540 человек — доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, РС-инфекции, COVID-19, метапневмовирусы и боковирусы», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге за этот период зарегистрировано 10,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 19,6% выше показателя предыдущей недели. В городе уровень заболеваемости также регистрируется ниже среднего многолетнего уровня на 12,9%. Санврачи поясняют, что рост заболеваемости в сентябре связан с началом учебного года и является традиционным.
На прошлой неделе, как писал ЕАН, в Свердловской области за неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос на 20%. До недавнего времени еженедельный прирост заболеваемости составлял 6%, это считалось нормой. Среди штаммов у зараженных зафиксированы давно знакомый специалистам «Омикрон» и недавно дошедший до региона «Стратус».
К симптомам нового штамма относятся температура, кашель, боль в горле, мышечные боли, повышенная утомляемость и внезапная сонливость в течение дня. Для предотвращения распространения заболевания рекомендуется использовать маски и фильтры для очистки воздуха, регулярно проветривать помещения и внимательно следить за состоянием здоровья.