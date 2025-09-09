На границе в Омской области арестовали партию солнечных батарей на 20 млн рублей

Через контрольно-пропускной пункт стратегически важную продукцию не выпустили. Как пояснили в пресс-службе Омской таможни, в настоящее время вывоз подобного рода оборудования из России запрещен. Задержание груза проводилось совместно с сотрудниками ФСБ России по Омской области и пограничниками.