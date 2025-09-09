Ричмонд
На границе в Омской области арестовали партию солнечных батарей на 20 млн рублей

Вывоз подобных видов грузов из России на данный момент запрещен.

Источник: Комсомольская правда

Омские таможенники арестовали на контрольно-пропускном пункте «Ольховка» крупную партию солнечных батарей. На грузовике их пытались вывезти за пределы РФ.

В составе партии было более 1,5 тысяч солнечных батарей, способных, в том числе, в полевых условиях заряжать электроприборы. Стоимость груза составила более 20 млн рублей.

Через контрольно-пропускной пункт стратегически важную продукцию не выпустили. Как пояснили в пресс-службе Омской таможни, в настоящее время вывоз подобного рода оборудования из России запрещен. Задержание груза проводилось совместно с сотрудниками ФСБ России по Омской области и пограничниками.

В настоящее время вся партия изъята, по факту попытки вывоза солнечных батарей возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение запретов или ограничений на вывоз товаров». Виновным грозит штраф.