На границе в Омской области арестовали партию солнечных батарей на 20 млн рублей

Омские таможенники арестовали на контрольно-пропускном пункте «Ольховка» крупную партию солнечных батарей. На грузовике их пытались вывезти за пределы РФ.
В составе партии было более 1,5 тысяч солнечных батарей, способных, в том числе, в полевых условиях заряжать электроприборы. Стоимость груза составила более 20 млн рублей.
Через контрольно-пропускной пункт стратегически важную продукцию не выпустили. Как пояснили в пресс-службе Омской таможни, в настоящее время вывоз подобного рода оборудования из России запрещен. Задержание груза проводилось совместно с сотрудниками ФСБ России по Омской области и пограничниками.
В настоящее время вся партия изъята, по факту попытки вывоза солнечных батарей возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение запретов или ограничений на вывоз товаров». Виновным грозит штраф.