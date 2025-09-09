Запреты на посещение лесов введены во всех районах Гомельской области

По данным на утро 9 сентября, посещение лесов под запретом во всех районах Гомельской области. Такие же меры введены на большей части Брестской области, за исключением Дрогичинского, Каменецкого, Барановичского и Ляховичского районов, где действует ограничение на посещение лесов.
Запреты и ограничения установлены и в Могилевской области, кроме Шкловского района, который на интерактивной карте отмечен зеленым цветом.
В Гродненской области во всех районах действуют ограничения. Похожая обстановка в Витебской области, где доступ в леса разрешен только в Дубровенском и Оршанском районах, а также столичном регионе, где зеленым отмечен только Мядельский район, а в Слуцком и Стородорожском введены запреты.
Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.