Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Азова

В Ростовской области появилась новая обладательница звания «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал Президент России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Награды была удостоена жительница Азова Любовь Короченцева. Вместе с супругом Петром Михайловичем они воспитали 12 детей — шесть дочерей и шесть сыновей. Несмотря на то, что многие дети уже выросли и живут самостоятельно, семья сохраняет крепкие связи, чтит традиции и регулярно собирается вместе.
— Присвоение звания «Мать-героиня» Любови Анатольевне — заслуженная награда за материнский подвиг и достойный пример для подражания, — сказано в сообщении.