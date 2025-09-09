Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Азова

Награды была удостоена жительница Азова Любовь Короченцева. Вместе с супругом Петром Михайловичем они воспитали 12 детей — шесть дочерей и шесть сыновей. Несмотря на то, что многие дети уже выросли и живут самостоятельно, семья сохраняет крепкие связи, чтит традиции и регулярно собирается вместе.