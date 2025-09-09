Семьи участников СВО из Башкирии будут обеспечены жильем

Суть проблемы, по его словам, в том, что некоторые выплаты военным сейчас включаются в расчет общего дохода семьи. Из-за этого семья может формально перестать считаться малоимущей и лишиться возможности получить жилье по социальному найму. Новый законопроект должен определить перечень доходов, включая выплаты по мобилизации, контракту или государственные награды, которые не будут влиять на этот статус.