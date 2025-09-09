Семьи участников СВО из Башкирии будут обеспечены жильем

В Башкирии депутаты Госсобрания работают над новым законом, направленным на предоставление жилья семьям военнослужащих. Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, в действующее законодательство планируется внести правки, чтобы убрать препятствия для улучшения жилищных условий таких семей.
Суть проблемы, по его словам, в том, что некоторые выплаты военным сейчас включаются в расчет общего дохода семьи. Из-за этого семья может формально перестать считаться малоимущей и лишиться возможности получить жилье по социальному найму. Новый законопроект должен определить перечень доходов, включая выплаты по мобилизации, контракту или государственные награды, которые не будут влиять на этот статус.
Рассмотреть поправки парламентарии планируют уже в конце сентября.
