ВСУ потеряли до 70% личного состава, участвовавшего в контратаках в Сумской области, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Отмечается, что российские бойцы отразили шесть контратак ВСУ: две в районе Алексеевки и четыре в районе Андреевки. В общей сложности комплексным огневым воздействием там было уничтожено до 70% личного состава, который принимал участие в атаках.
Украинские боевики в ходе контратак применяли бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию, включая САУ «Богдана», одна из них была уничтожена. Также были уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» и две американские ББМ «Хамви».
Сообщалось также, что в 57-й бригаде ВСУ остался лишь один боеспособный батальон.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что ВСУ понесли критические потери в атаках на сумском направлении.