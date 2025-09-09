Ричмонд
ВСУ при контратаках в Сумской области потеряли до 70% личного состава

Российские бойцы отразили шесть контратак ВСУ в районе Алексеевки и Андреевки.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ потеряли до 70% личного состава, участвовавшего в контратаках в Сумской области, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Отмечается, что российские бойцы отразили шесть контратак ВСУ: две в районе Алексеевки и четыре в районе Андреевки. В общей сложности комплексным огневым воздействием там было уничтожено до 70% личного состава, который принимал участие в атаках.

Украинские боевики в ходе контратак применяли бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию, включая САУ «Богдана», одна из них была уничтожена. Также были уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» и две американские ББМ «Хамви».

Сообщалось также, что в 57-й бригаде ВСУ остался лишь один боеспособный батальон.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что ВСУ понесли критические потери в атаках на сумском направлении.