«Гачи», «зехер», «бобки»: Леонид Слуцкий вспомнил необычные волгоградские слова

Тренер «Шанхай Шэньхуа» и уроженец Волгограда объяснил, что такое «гачи», «растыка», «зехер» и «грядушка».

Источник: Hiroki Watanabe/Getty Images

Леонид Слуцкий стал новым героем шоу «Это футбол, брат», где ему предложили сдать «экзамен» на знание волгоградского сленга. При этом бывший тренер сборной России по футболу с энтузиазмом включился в процесс по угадыванию необычных слов из родного для него города и сам начал задавать вопросы.

«В Волгограде есть куча слов, которые никто не знает, — заявил Слуцкий. — Например, я вас спрашиваю: “Что означает слово “грядушка”?”.

“Мероприятие, которое будет”, — предположил один из ведущих Константин Анисимов.

«Для меня с детства грядушка — это спинка кровати, — объяснил Леонид Слуцкий. — Когда я как-то раз произнес “грядушка”, эти вот типа москвичи, Березуцкий, Яровинский, сказали: “Уберите деревню”».

Дальше присутствующим предложили угадать, что значит слово «бобки». Среди вариантов ответа: косточки от вишни, абрикоса; торцевая часть шкафа; санки без спинки; компания неженатых мужчин.

«Мне кажется, бобки — это как бабки», — допустил Константин Анисимов.

Позже участники викторины сошлись во мнении, что бобки — это косточки.

«Молодцы, это правильный ответ», — подытожил Слуцкий.

Следующее слово — «зехер». Варианты ответы:

смешная ситуация, залет/косяк/ошибка, зефир, двоюродный брат невестки для свекра.

«Это пирожное в Австрии, — пошутил другой ведущий Тимур Гурцкая. — Леонид Викторович, вы знаете?».

«Конечно, — ответил футбольный специалист. — Это все волгоградские слова».

На этот раз Леонид Слуцкий немного поспорил с ведущей викторины Алиной Габуевой. Девушка заявила, что правильный ответ — «смешная ситуация». Уроженец Волгограда заметил, что слово «зехер» можно использовать и в значении «ошибка».

«Что за зехер? Что за косяк? Что ты делаешь вообще? — привел примеры вариантов использования слова гость шоу. — Два правильных ответа».

Дальше гостям и ведущим шоу предстояло отгадать значение слова «растыка». Варианты ответа:

любвеобильный мужчина, женщина, которая не умеет готовить, неуклюжий человек, розетка.

«Вы правда не знаете этих слов?» — спросил тренер из Волгограда.

«Нет, — ответил Константин Анисимов. — Как-будто инопланетяне прилетели».

«Растыка — это ругательное слово, — объяснил Леонид Слуцкий. — “Неуклюжий человек” — это культурная версия».

В конце нужно было отгадать значение слова «гачи». Участники викторины выбирали из следующих вариантов:

перчатки, ноги, дедов самогон, блины с крыжовником.

«Я знаю, стоп, — сказал Константин Анисимов. — Это штаны внизу».

«А где тут в описании “штаны внизу”?» — удивился Тимур Гурцкая.

«Гачи — это ноги, — пояснил наставник китайской команды. — Например, “что ты гачи свои раскинул”».

«Я только слышал “собери гачи”, то есть убери ноги», — добавил Анисимов.

«Вот это слово буду говорить, — пообещал комментатор федерального спортивного телеканала Роман Нагучев. — Гачибол».

