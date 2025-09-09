«Гачи», «зехер», «бобки»: Леонид Слуцкий вспомнил необычные волгоградские слова

Леонид Слуцкий стал новым героем шоу «Это футбол, брат», где ему предложили сдать «экзамен» на знание волгоградского сленга. При этом бывший тренер сборной России по футболу с энтузиазмом включился в процесс по угадыванию необычных слов из родного для него города и сам начал задавать вопросы.
«В Волгограде есть куча слов, которые никто не знает, — заявил Слуцкий. — Например, я вас спрашиваю: “Что означает слово “грядушка”?”.
“Мероприятие, которое будет”, — предположил один из ведущих Константин Анисимов.
«Для меня с детства грядушка — это спинка кровати, — объяснил Леонид Слуцкий. — Когда я как-то раз произнес “грядушка”, эти вот типа москвичи, Березуцкий, Яровинский, сказали: “Уберите деревню”».
Дальше присутствующим предложили угадать, что значит слово «бобки». Среди вариантов ответа: косточки от вишни, абрикоса; торцевая часть шкафа; санки без спинки; компания неженатых мужчин.
«Мне кажется, бобки — это как бабки», — допустил Константин Анисимов.
Позже участники викторины сошлись во мнении, что бобки — это косточки.
«Молодцы, это правильный ответ», — подытожил Слуцкий.
Следующее слово — «зехер». Варианты ответы:
смешная ситуация, залет/косяк/ошибка, зефир, двоюродный брат невестки для свекра.
«Это пирожное в Австрии, — пошутил другой ведущий Тимур Гурцкая. — Леонид Викторович, вы знаете?».
«Конечно, — ответил футбольный специалист. — Это все волгоградские слова».
На этот раз Леонид Слуцкий немного поспорил с ведущей викторины Алиной Габуевой. Девушка заявила, что правильный ответ — «смешная ситуация». Уроженец Волгограда заметил, что слово «зехер» можно использовать и в значении «ошибка».
«Что за зехер? Что за косяк? Что ты делаешь вообще? — привел примеры вариантов использования слова гость шоу. — Два правильных ответа».
Дальше гостям и ведущим шоу предстояло отгадать значение слова «растыка». Варианты ответа:
любвеобильный мужчина, женщина, которая не умеет готовить, неуклюжий человек, розетка.
«Вы правда не знаете этих слов?» — спросил тренер из Волгограда.
«Нет, — ответил Константин Анисимов. — Как-будто инопланетяне прилетели».
«Растыка — это ругательное слово, — объяснил Леонид Слуцкий. — “Неуклюжий человек” — это культурная версия».
В конце нужно было отгадать значение слова «гачи». Участники викторины выбирали из следующих вариантов:
перчатки, ноги, дедов самогон, блины с крыжовником.
«Я знаю, стоп, — сказал Константин Анисимов. — Это штаны внизу».
«А где тут в описании “штаны внизу”?» — удивился Тимур Гурцкая.
«Гачи — это ноги, — пояснил наставник китайской команды. — Например, “что ты гачи свои раскинул”».
«Я только слышал “собери гачи”, то есть убери ноги», — добавил Анисимов.
«Вот это слово буду говорить, — пообещал комментатор федерального спортивного телеканала Роман Нагучев. — Гачибол».