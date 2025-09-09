«Гачи», «зехер», «бобки»: Леонид Слуцкий вспомнил необычные волгоградские слова

Леонид Слуцкий стал новым героем шоу «Это футбол, брат», где ему предложили сдать «экзамен» на знание волгоградского сленга. При этом бывший тренер сборной России по футболу с энтузиазмом включился в процесс по угадыванию необычных слов из родного для него города и сам начал задавать вопросы.