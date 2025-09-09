В Самаре дом, где бывал Ленин, отремонтируют до конца 2025 года

«Обновили фасад здания, заменили крышу, частично оконные отливы и конструкции в местах общего пользования. Лицевую часть фасада очистили от старой штукатурки, огрунтовали, оштукатурили, покрасили», — говорится в сообщении.
Дом Прагер был построен во второй половине XIX века. В 1892 году в квартире одного из жильцов в этом здании бывал Владимир Ленин.
Дом, расположенный на пересечении улиц Куйбышева и Комсомольской, является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время он используется как жилое здание.