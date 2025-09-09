В Уфе в массовом ДТП пострадали четыре человека

В Уфе утром во вторник, 9 сентября, произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. По информации городской ГАИ, водитель Honda Civic на улице Перспективной не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб влетел в «ГАЗель», а затем в легковушку «Ладу Гранта».