В Слюдянском районе расчистят четыре реки до конца года

В Слюдянском районе 15 сентября начнутся важные работы по расчистке рек Харлахта и ручья Красный. Одновременно завершатся работы на реках Бабха и Быстрая. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, общая длина участков, которые приведут в порядок, составит более четырех километров.
— Строительство гидротехнических сооружений направлено на предотвращение негативного воздействия вод. У нас уже готовы все необходимые документы и положительные заключения экспертиз. Сейчас мы активно работаем с федеральными властями над выделением финансирования. Деньги на эти работы поступят из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного, — пояснил заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин на встрече с жителями.
Кроме того, в Байкальске планируют укрепить берег Байкала на участке протяженностью три километра. А в 2026 году намечена расчистка русла реки Солзан.
На встрече также обсудили вопросы горячего водоснабжения. Министр жилищной политики Анатолий Никитин сообщил, что в тестовом режиме уже работает новая электрокотельная, которая должна обеспечить город горячей водой в межотопительный период. Жители также получили ответы на вопросы о транспорте, медицине и развитии города от руководителей областных ведомств.
