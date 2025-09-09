В Слюдянском районе расчистят четыре реки до конца года

— Строительство гидротехнических сооружений направлено на предотвращение негативного воздействия вод. У нас уже готовы все необходимые документы и положительные заключения экспертиз. Сейчас мы активно работаем с федеральными властями над выделением финансирования. Деньги на эти работы поступят из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного, — пояснил заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин на встрече с жителями.