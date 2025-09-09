От сердца к сердцу: новосибирская химик подарила свои волосы онкобольным детям

Потеря отца из-за онкологического заболевания стала поворотным моментом в её жизни. Сейчас она активно работает над созданием лекарства от рака простаты. Идея благотворительности пришла к девушке после того, как она увидела в социальных сетях ролик о человеке, пожертвовавшем свои волосы онкобольным.