От сердца к сердцу: новосибирская химик подарила свои волосы онкобольным детям

На протяжении семи лет жительница Новосибирска отращивала волосы, чтобы отдать их на изготовление парика для онкобольных детей.
Жительница Новосибирска поделилась с «АиФ Новосибирск» своей трогательной историей. Семь лет она отращивала волосы, чтобы подарить их онкобольным детям. Когда длина достигла 40 сантиметров, девушка решилась на стрижку и отдала волосы для изготовления париков.
Девушка работает химиком-синтетиком в фармакологической компании, где занимается разработкой таблеток.
Потеря отца из-за онкологического заболевания стала поворотным моментом в её жизни. Сейчас она активно работает над созданием лекарства от рака простаты. Идея благотворительности пришла к девушке после того, как она увидела в социальных сетях ролик о человеке, пожертвовавшем свои волосы онкобольным.
Для донорства волос существуют определённые требования: они должны быть чистыми, натуральными, без седины.
Жительница Новосибирска уже отдала свои волосы на парик и с нетерпением ждёт, когда он поможет ребёнку почувствовать себя счастливым.