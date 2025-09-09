Марочко: ВС РФ взяли под контроль 3 км административной границы ЛНР

Российские войска взяли под контроль около 3 км административной границы ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, передовые отряды ВС РФ продвинулись в Кременских лесах и вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец северо-западнее села Серебрянка в ДНР.
«Таким образом, взяли под огневой контроль около 3 км административной границы ЛНР, которая проходит вдоль реки», — отметил Марочко.
Он добавил, что боевики ВСУ в свою очередь усиленно готовятся к обороне Дроновки в ДНР. Для этого противник северо-восточнее населенного пункта возводит новые фортификации, а на танкоопасных участках устанавливает минные заграждения.
Ранее Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ начали вести бои на юго-востоке от Купянска.