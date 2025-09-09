Ричмонд
Жители Казани неделю живут без Интернета

Внятные объяснения они услышали только несколько дней спустя.

Источник: Taylor Grote/CC0

Жители нескольких районов Казани уже неделю вынуждены жить «в изоляции» — они не могут выйти в Интернет. Массовые жалобы поступают сразу из нескольких районов, однако точных объяснений горожане так и не получили. Известно, что мобильный Интернет полностью отсутствует в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

В мэрии заявили, что ответственность за отключения лежит на операторах связи.

Те в свою очередь пытались объяснить происходящее беспилотной опасностью, однако жители заметили расхождение между датами отключения и введения режима. При этом новость о якобы применении беспилотниками мобильной связи появилось только несколько дней подряд, когда недовольство в обществе начало значительно нарастать. Примечательно, что убытки от отключения несут не только граждане, но и бизнес.