В двух районах Челябинска снизится давление в водопроводе из-за аварии

Возле автодороги Меридиан в Челябинске прорвало водопровод.

Источник: МУП «ПОВВ»

В Челябинске сразу в двух районах могут возникнуть проблемы с водоснабжением 9 сентября. Дело в том, что в водопроводе рядом с автодорогой Меридиан образовалась течь.

Как сообщили в МУП «ПОВВ», водоснабжение не отключают совсем. Но на время ремонта могут снизить давление в трубах в Тракторозаводском районе и северо-восточной части Калининского района. Из-за этого уменьшится напор воды из-под крана, особенно на верхних этажах.

Чинить водопровод отправили четыре бригады рабочих с пятью спецмашинами.

На время работ перевели в бесплатный режим водоматы, которые находятся на улице Горького, 66, улице Героев Танкограда, 48 и 59/1.