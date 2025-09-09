В двух районах Челябинска снизится давление в водопроводе из-за аварии

Как сообщили в МУП «ПОВВ», водоснабжение не отключают совсем. Но на время ремонта могут снизить давление в трубах в Тракторозаводском районе и северо-восточной части Калининского района. Из-за этого уменьшится напор воды из-под крана, особенно на верхних этажах.