Экспресс-маршрут запустят к «Линии Сталина» 13 и 14 сентября

Для комфортной доставки зрителей к месту проведения праздничных мероприятий в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 13 и 14 сентября будет организована работа пригородного автобусного экспрессного маршрута № 948Э «Минск — Линия Сталина».
Предусмотрен следующий график отправлений: от остановочного пункта «ДС “Кунцевщина” в 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.20, 17.50; от остановки “Линия Сталина” в 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.15, 18.45.
Как пояснили на предприятии, пассажиры могут приобрести билеты в обе стороны в кассе на остановке «ст.м. Каменная Горка», а также через электронную систему продажи билетов.