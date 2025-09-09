С недобросовестного бригадира с пермской регистрацией взысканы деньги за некачественный ремонт в Лобне

Обладательница новой однокомнатной квартиры в Лобне Московской области воспользовалась услугами трудового мигранта, имеющего регистрацию в Перми. Выбор в его пользу она сделала на основании положительных отзывов жильцов в чате дома. Специалисту предстояло отремонтировать квартиру с черновой отделкой от застройщика.
Получив оговоренную сумму, бригадир вместе с двумя работниками взялись за дело, и уже через 3 месяца женщина въехала в новое жилье. Однако в процессе эксплуатации недвижимости начали вскрываться недостатки выполненных мастерами работ. Штукатурка и плитка в ванной отходила от стен, после вскрытия кафеля на полу выяснилось, что на месте душа отсутствует гидроизоляция, вследствие чего возникали протечки, из-за дефектов выравнивания откосов плохо открывались окна, стяжка и штукатурка пола на балконе треснула. Посчитав убытки, понесенные на исправление некачественного ремонта, женщина инициировала судебный иск.
Суд заявленные требования удовлетворил и постановил взыскать с недобросовестного работника 145 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 30 тысяч рублей и 5 тысяч компенсации морального вреда. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение по месту регистрации должника в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение принудительных мер. Тем не менее, в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 12 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства наложил арест на счета должника в банках и обратил взыскание на получаемую им заработную плату. Благодаря проведенной работе более 180 тысяч рублей взысканы и перечислены по назначению.