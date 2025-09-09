С недобросовестного бригадира с пермской регистрацией взысканы деньги за некачественный ремонт в Лобне

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции и применение принудительных мер. Тем не менее, в срок, установленный для добровольного исполнения, финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 12 тысяч рублей. Также сотрудник ведомства наложил арест на счета должника в банках и обратил взыскание на получаемую им заработную плату. Благодаря проведенной работе более 180 тысяч рублей взысканы и перечислены по назначению.