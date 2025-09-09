У 13 жителей Башкирии нашли клещевой энцефалит

С начала сезона 2025 года в Башкирии зафиксировали почти 9,5 тысяч обращений после укусов клещей, более трети пострадавших — дети. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 13 человек выявили клещевой энцефалит, а у 22 — боррелиоз.
В ведомстве отметили, что в этом году количество пострадавших оказалось выше, чем за тот же период прошлого года. При этом осенью риск подхватить опасную инфекцию все еще сохраняется. Специалисты напоминают, что 42 района Башкирии считаются неблагополучными по энцефалиту.
Медики советуют немедленно обращаться в травмпункт или поликлинику, если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща. Его аккуратно извлекут и отправят на анализ, чтобы исключить угрозу заражения.
