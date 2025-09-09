У 13 жителей Башкирии нашли клещевой энцефалит

В ведомстве отметили, что в этом году количество пострадавших оказалось выше, чем за тот же период прошлого года. При этом осенью риск подхватить опасную инфекцию все еще сохраняется. Специалисты напоминают, что 42 района Башкирии считаются неблагополучными по энцефалиту.