В Волгограде после ремонта путей возобновил работу трамвай № 2

Со вторника, 9 сентября, трамваи вновь вышли на маршрут № 2 «Детский центр — 36 школа». Их работу приостанавливали на время капитальной реконструкции путей.
Как сообщили в телеграм-канале «Волгоградский трамвай», с 9 сентября трамваи курсируют по привычному направлению. Интервал движения — около 15 минут. Они будут обслуживать пассажиров с 6.00 до 21.50.
Ремонт путей продолжается. После завершения работ будет возобновление движение электротранспорта и на других участках.
Как сообщили в мэрии, продолжают действовать все временные изменения в транспортной схеме, введенные в связи с реконструкцией. Жителей поселка Ангарский обслуживают компенсационный автобусный маршрут «Детский центр — Школа № 36» и маршрутное такси № 98 «Ул. Ткачева — магазин “Эльдорадо”.
Троллейбусный маршрут № 10 «Пл. Куйбышева — Жилгородок» увеличен дополнительным подвижным составом. Электробусный маршрут № 15 в будние дни курсирует на укороченном маршруте «Ул. Тополевая» — «Жилгородок» с возможностью оплаты трамвайными проездными, а в выходные возвращается к обычному маршруту до железнодорожного вокзала.
Сохраняется работа трамвайных маршрутов № 3 «Ул. КИМ — Обувная фабрика» и скорректированного № 1 «Ул. КИМ — Ул. Мончегорская». В обычном режиме функционируют автобус № 85 «Родниковая Долина — Жилгородок», троллейбусы № 10а «Жилгородок — Ул. Грамши» и № 15а «Ул. Ессентукская — пл. Куйбышева», обеспечивающие транспортную доступность микрорайона Жилгородок.