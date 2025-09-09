Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона

Число самозанятых в Москве превысило 2,1 млн человек — это больше 15% всех зарегистрированных самозанятых в России. Такие данные на 1 августа 2025 года привела заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Рост числа самозанятых в Москве является показателем динамичного развития городской экономики и увеличения предпринимательской активности среди населения. Все больше москвичей, решаясь на создание собственного бизнеса, выбирают формат самозанятости и предлагают услуги в самых разных областях: от репетиторства и консультаций до дизайна и маркетинга. Это открывает новые возможности для их самореализации и профессионального роста, а также способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности экономики города в целом», — подчеркнула Багреева.
Она также отметила, что общий доход столичных самозанятых за все время действия в городе налогового режима на профессиональный доход, то есть с начала 2019 года, составил почти 1,9 трлн рублей.
Самозанятость востребована москвичами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Зарегистрироваться в качестве самозанятого очень просто, среди плюсов этого налогового режима — автоматизированная передача информации о полученных доходах, кроме того, самозанятым не надо предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.
Самыми популярными сферами деятельности самозанятых являются пассажирские и грузоперевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство. Напомним, что при регистрации самозанятые могут указать сферу деятельности, однако это делать не обязательно.
В январе — июле 2025 столичные самозанятые выдали клиентам более 188 млн чеков, это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, что что свидетельствует о росте деловой активности в этом сегменте. На конец июля 2025 года средний чек составил 2850 рублей.
Кроме того, за этот же период самозанятые перечислили в столичный бюджет почти 12 млрд рублей налога, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. А всего с 1 января 2019 года самозанятые Москвы пополнили столичную казну на больше, чем 51 млрд рублей. Об этом также сообщила заместитель мэра.
