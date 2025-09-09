Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона

Кроме того, за этот же период самозанятые перечислили в столичный бюджет почти 12 млрд рублей налога, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. А всего с 1 января 2019 года самозанятые Москвы пополнили столичную казну на больше, чем 51 млрд рублей. Об этом также сообщила заместитель мэра.