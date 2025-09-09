Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров

«Короткевича российский издатель печатает тиражом в 10 тысяч экземпляров, пусть на русском языке, но это наш белорусский автор. Значит, есть сегодня интерес к этой литературе, ее продают. Если бы не печатали в 10 тысяч экземпляров, его бы не продавали, то есть он не был бы востребован», — сказал, в частности, Езерский.