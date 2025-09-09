Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров

Заместитель министра информации Беларуси Денис Езерский назвал в эфире телеканала СТВ белорусского писателя, которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров. Речь идет про Владимира Короткевича.
«Короткевича российский издатель печатает тиражом в 10 тысяч экземпляров, пусть на русском языке, но это наш белорусский автор. Значит, есть сегодня интерес к этой литературе, ее продают. Если бы не печатали в 10 тысяч экземпляров, его бы не продавали, то есть он не был бы востребован», — сказал, в частности, Езерский.
Замминистра добавил, что также минское издательство «Беларусь» в 2025-м переиздало довольно крупным тиражом произведения Короткевича как на белорусском, так и на русском языке. Причем не в рамках заказа Министерства информации и списка социально значимой литературы.
«Хотя мы ежегодно включаем в СЗЛ в том числе и белорусскую классику, обязательная школьная программа у нас есть», — добавил Езерский.
Также заместитель министра информации Беларуси отметил особенности формирования тиражей книги в стране:
«Для белорусского рынка 2−3 тысячи — это хорошая цифра, особенно для детской литературы. Но когда мы открываем конкурентов из России, там тираж 10 тысяч, тогда начинаешь задумываться… И эта книга как в России, так и у нас продается».
