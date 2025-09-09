Ричмонд
Андский кондор стал новым жителем зоопарка в Ростове

Хищную птицу доставили из Москвы.

Источник: соцсети / Ростовский зоопарк

В коллекции Ростовского-на-Дону зоопарка появился новый обитатель — андский кондор. Как сообщили представители зоопарка, это первый случай, когда вид представлен в донской столице.

Андский кондор, обитающий в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки, является самой крупной летающей птицей Западного полушария. Как и другие падальщики, этот вид играет важную роль в балансе экосистемы, уменьшая опасность распространения инфекций.

Птица имеет культурное значение для многих индейских племён, где считалась священной. Её добывали в ритуальных целях и ради перьев. В настоящее время андский кондор внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, численность которого близка к угрожаемой.

Самку доставили из Московского зоопарка. Для её размещения оборудовано место в комплексе «Хищные птицы». Посетители уже могут увидеть нового питомца.

Ранее сообщалось, что леопарду из ростовского зоопарка исполнилось 14 лет.