Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки

Приток воды в водоем также сократился и составляет 92 кубометра в секунду. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель был на 25 кубометров выше и достигал 117 кубометров в секунду. В настоящее время сброс воды через гидротехнические сооружения осуществляется со скоростью 80 кубометров в секунду.