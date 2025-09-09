Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки

Уровень воды в Краснодарском водохранилище значительно снизился и в настоящее время не соответствует нормативным показателям. По оперативным данным Кубанского бассейнового водного управления на утро 9 сентября, его высота составляет 25,96 метра, что почти на семь метров ниже нормального подпорного уровня в 32,75 метра, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Фактический объем водных ресурсов в чаше оценивается в 205 миллионов кубометров. Этот показатель демонстрирует серьезное обмеление, учитывая, что полная проектная емкость водохранилища составляет 2,79 миллиарда кубометров. Таким образом, свободная, не заполненная водой часть составляет порядка 2,59 миллиарда кубометров.
Приток воды в водоем также сократился и составляет 92 кубометра в секунду. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель был на 25 кубометров выше и достигал 117 кубометров в секунду. В настоящее время сброс воды через гидротехнические сооружения осуществляется со скоростью 80 кубометров в секунду.
Специалисты Кубанского бассейнового водного управления заявляют, что несмотря на сложившуюся ситуацию, водохозяйственная обстановка в регионе остается под постоянным контролем.
Напомним, что в ближайшее время планируется проведение масштабной реконструкции гидроузла, которая станет первой за полвека его эксплуатации.