Однокомнатные квартиры в Минске бьют рекорды по стоимости. Об этом в интервью sputnik.by рассказал заместитель директора по аналитике портала Realt.by Андрей Чернышев.
Так, по словам Чернышева, в настоящее время на рынке недвижимости наблюдается повышенный спрос на однокомнатные квартиры в условиях общего повышения цен на жилую недвижимость в Минске.
Эксперты отмечают, что лидирование «однушек», вероятно, связано с изменением покупательской способности. Многие покупатели, ранее планировавшие приобрести двухкомнатные квартиры, переориентируются на более доступные варианты.
«Тем самым они, с одной стороны, экономят на стоимости приобретения и покупают ухоженные, аккуратные однокомнатные квартиры. В итоге мы получаем, что стоимость “двушек”, исходя из реальных сделок, осталась неизменной, а стоимость “единичек” выросла на 4% только за июль», — подчеркнул Андрей Чернышев.
В результате, стоимость однокомнатных квартир демонстрирует рост. По данным аналитиков, за последний месяц стоимость квадратного метра в этом сегменте достигла максимальных значений за многие годы, поднявшись до 1950 долларов, а средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла почти 78 тысяч долларов.
Андрей Чернышев прогнозирует, что при условии сохранения текущего курса доллара, спрос на жилье в Минске останется высоким вплоть до конца 2025 года.
Кстати, дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов: «За каждый квадратный метр заплатили рекордные $5894».
А еще дом за рекордные в 2025 году $3 миллиона продан в Минске.
Также ранее мы сообщали, что Минтруда Беларуси сказало о выплатах при рождении двойни или тройни: «До 23 тысяч рублей единовременно»: