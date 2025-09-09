Ричмонд
Однокомнатные квартиры в Минске бьют рекорды по стоимости

Стоимость квадратного метра однокомнатных квартир в Минске достигла 1950 долларов.

Источник: Комсомольская правда

Однокомнатные квартиры в Минске бьют рекорды по стоимости. Об этом в интервью sputnik.by рассказал заместитель директора по аналитике портала Realt.by Андрей Чернышев.

Так, по словам Чернышева, в настоящее время на рынке недвижимости наблюдается повышенный спрос на однокомнатные квартиры в условиях общего повышения цен на жилую недвижимость в Минске.

Эксперты отмечают, что лидирование «однушек», вероятно, связано с изменением покупательской способности. Многие покупатели, ранее планировавшие приобрести двухкомнатные квартиры, переориентируются на более доступные варианты.

«Тем самым они, с одной стороны, экономят на стоимости приобретения и покупают ухоженные, аккуратные однокомнатные квартиры. В итоге мы получаем, что стоимость “двушек”, исходя из реальных сделок, осталась неизменной, а стоимость “единичек” выросла на 4% только за июль», — подчеркнул Андрей Чернышев.

В результате, стоимость однокомнатных квартир демонстрирует рост. По данным аналитиков, за последний месяц стоимость квадратного метра в этом сегменте достигла максимальных значений за многие годы, поднявшись до 1950 долларов, а средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла почти 78 тысяч долларов.

Андрей Чернышев прогнозирует, что при условии сохранения текущего курса доллара, спрос на жилье в Минске останется высоким вплоть до конца 2025 года.

Кстати, дорогая квартира в Минске была продана за 900 тысяч долларов: «За каждый квадратный метр заплатили рекордные $5894».

А еще дом за рекордные в 2025 году $3 миллиона продан в Минске.

Также ранее мы сообщали, что Минтруда Беларуси сказало о выплатах при рождении двойни или тройни: «До 23 тысяч рублей единовременно»: