Россиянам напомнили о сокращенном предпраздничном рабочем дне

В предпраздничный день продолжительность рабочего дня для сотрудников должна быть сокращена на один час. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Роструде.
— Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час, — говорится в письме.
В некоторых случаях сокращение рабочего времени невозможно — в такой ситуации перед работодателем появляется обязанность компенсировать переработку. Помимо этого, сотрудник имеет право не выходить на работу, если длительность смены составляет час или менее, передает РИА Новости.
Недавно глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что сокращенный рабочий день по пятницам могут закрепить законодательно только за счет отработки выпадающего времени в другие дни.
Первая рабочая неделя в ноябре будет трехдневной. Это следует из постановления российского правительства о переносе выходных в 2025 году.