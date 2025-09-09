DM: пасторы и раввины назвали дату в сентябре, когда на Землю придет Иисус

Пасторы и раввины уверены, что Второе пришествие Иисуса Христа может произойти 23 сентября 2025 года — в еврейский праздник Рош ха-Шана (еврейский Новый год или Праздник труб), пишет Daily Mail.
«Это пророчество упоминается в Библии, 1 Фессалоникийцам 4:16, где говорится, что даже умершие верующие воскреснут из своих могил и будут взяты на небеса Иисусом», — говорится в материале.
По словам южноафриканского пастора Джошуа Мхлакела, Иисус приходил к нему во сне и говорил, что скоро явится на Землю — «во время Праздника труб».
«Он сказал мне: “23 и 24 сентября 2025 года я вернусь на Землю”», — заявил Мхлакела.
Раввин Джонатан Кан поддержал пастора, в своем видео, опубликованном на YouTube, он заявил: «Верю ли я, что такие важные события, как пришествие Господа, могут быть связаны с трубами? Да, потому что все это идет рука об руку со всем, что было».
Однако некоторые религиозные деятели предостерегают от привязки этого события к конкретной дате, такой как 23 сентября, ссылаясь на то, что Библия утверждает, что не будет предварительного уведомления о возвращении Иисуса.
«Согласно Евангелию от Матфея 24:36: “О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы Небесные, ни Сын, но только Отец”», — приводит автор материала в подтверждение цитату.
