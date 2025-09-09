На территории бастиона «Грольман» в Калининграде планируют вырубить ещё 116 деревьев

На участке с кадастровым номером 39:15:1032507:4 хотят спилить груши, дубы, иву, клёны, липы, черешню и ясени. Как отмечается в документации, часть зелёных насаждений уберут в рамках санитарной рубки и благоустройства, другую — «в целях исполнения предостережения надзорных органов о недопустимости нарушения обязательных требований по содержанию объектов культурного значения».