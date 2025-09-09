На территории бастиона «Грольман» в Калининграде планируют вырубить ещё 116 деревьев

На территории бастиона «Грольман» в Калининграде планируют вырубить 116 деревьев. Работы проведут со стороны Литовского ручья. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
На участке с кадастровым номером 39:15:1032507:4 хотят спилить груши, дубы, иву, клёны, липы, черешню и ясени. Как отмечается в документации, часть зелёных насаждений уберут в рамках санитарной рубки и благоустройства, другую — «в целях исполнения предостережения надзорных органов о недопустимости нарушения обязательных требований по содержанию объектов культурного значения».
Взамен на участке появятся 110 новых деревьев. Часть из них высадят в кадках — четыре сосны, 18 елей и 22 тиса.
В марте на эскарповой стене бастиона «Грольман» в Калининграде провели вырубку деревьев. Зелёные насаждения убрали на основании акта о ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций.
Территорию вокруг бастиона «Грольман» в Калининграде хотят превратить в ландшафтный парк. На участке планируют провести благоустройство, открыть кафе, общественные и выставочные пространства.
Инвестором выступает ООО «Актив». Компания уже выполнила противоаварийные работы в комплексе бастиона. В 2024 году подрядчик вернул историческую геометрию крыш, отремонтировал карнизы, привёл в порядок кровлю основного здания — подковообразного редюита. Официальный срок завершения восстановления бастиона — четвёртый квартал 2027 года, однако работы рассчитывают выполнить раньше.
Общие инвестиции в проект оценивают в 760 миллионов рублей. Значительную часть средств «Актив» получит по программе льготного кредитования. Компании одобрили заём на 500 миллионов рублей.