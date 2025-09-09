В Башкирии прогнозируют увеличение числа заражений мышиной лихорадкой

Учитывая, что к осени численность мелких млекопитающих увеличивается, а с наступлением холодов грызуны мигрируют в жилые постройки, число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом может возрасти, предупредили в ведомстве.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2024 году мышиную лихорадку перенесли 344 человека. Основными переносчиками инфекции являются рыжие полёвки и лесные мыши.
Заразиться «мышкой» можно при уборке на садовом участке, при сборе грибов и ягод в лесу, при заготовке сена, леса. Симптомы геморрагической лихорадки с почечным синдромом могут проявиться через 1−2 недели после инфицирования. Это высокая температура, головная и мышечная боль, тошнота, боли в пояснице, снижение давления, сыпь. К врачу необходимо обращаться при малейших признаках заболевания.
Чтобы защититься от заражения, необходимо использовать средства защиты в местах, где есть следы грызунов, проверять дачи и подвалы перед посещением, проветривать помещения, хранить продукты в плотно закрытых контейнерах, избегать контакта с мышами и их гнездами, мыть руки после уличных работ.