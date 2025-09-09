В Башкирии прогнозируют увеличение числа заражений мышиной лихорадкой

Заразиться «мышкой» можно при уборке на садовом участке, при сборе грибов и ягод в лесу, при заготовке сена, леса. Симптомы геморрагической лихорадки с почечным синдромом могут проявиться через 1−2 недели после инфицирования. Это высокая температура, головная и мышечная боль, тошнота, боли в пояснице, снижение давления, сыпь. К врачу необходимо обращаться при малейших признаках заболевания.