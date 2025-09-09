В Октябрьском районе Югры прошла выставка-ярмарка «Дары земли Сибирской»

Выставка-ярмарка «Дары земли Сибирской» состоялась в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в районной администрации.
Мероприятие объединило овощеводов, садоводов, владельцев личных подсобных хозяйств, фермеров, мастеров прикладного творчества и предпринимателей. На ярмарке были представлены самые разнообразные товары: мясо, рыба, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, ягоды, фрукты, грибы, зелень, домашние заготовки и многое другое.
Гости не только приобрели понравившуюся продукцию, но и пообщались с фермерами, садоводами и мастерами, обменялись опытом и секретами производства. Многие участники делились успехами в выращивании овощей, давали советы новичкам и демонстрировали собственные достижения.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.