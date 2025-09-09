Глава новосибирского ФК «Сибирь» рассказал о перспективах детского футбола

Футбольный клуб «Сибирь», школа «Динамо» и медиахолдинг Сиб.фм Group заключили важное соглашение о совместной работе.
Новое партнёрство объединило футбольный клуб «Сибирь», футбольную школу «Динамо» и медиахолдинг Сиб.фм Group. Главная цель сотрудничества — поиск и развитие юных талантов в футболе, а также освещение проекта в СМИ.
Директор Сиб.фм Group Марина Волк, генеральный директор ФК «Сибирь» Алексей Толоконский, и руководитель программ развития молодёжного футбола ФК «Сибирь» Вячеслав Комков решили, что футбольные организации возьмут на себя основную работу по развитию детского спорта и поиску перспективных игроков. Медиахолдинг же обеспечит информационную поддержку всех мероприятий.
Система подготовки в Академии ФК «Сибирь» построена по возрастному принципу. Для младших групп акцент делается на общую физическую подготовку и вовлечённость, средние занимаются более серьёзной подготовкой, а старшие — профессиональным футболом.
Индивидуальный подход к развитию юных футболистов — одно из главных преимуществ системы. В клубе работает специальное подразделение, которое помогает каждому молодому игроку выстроить личную траекторию развития.
Основные критерии отбора в профессиональную команду включают стремление к лидерству, готовность брать на себя ответственность и бойцовские качества. Важную роль играет воспитание характера через интенсивные тренировки и создание конкурентной среды.
Масштабный охват — ключ к успеху проекта. Планируется ежегодно принимать в футбольные школы 4−5 тысяч детей, что значительно повысит шансы найти талантливых игроков.
Конечная цель проекта — создание в Новосибирске центра футбольного развития от Урала до Дальнего Востока. Участники соглашения стремятся создать условия, при которых юные спортсмены смогут вырасти в профессиональных футболистов, оставаясь в родном городе.
Комплексный подход к развитию футбола включает: единую систему подготовки, развитие спортивной инфраструктуры, широкое привлечение детей к занятиям футболом, поиск и поддержку талантливых игроков.