Глава новосибирского ФК «Сибирь» рассказал о перспективах детского футбола

Директор Сиб.фм Group Марина Волк, генеральный директор ФК «Сибирь» Алексей Толоконский, и руководитель программ развития молодёжного футбола ФК «Сибирь» Вячеслав Комков решили, что футбольные организации возьмут на себя основную работу по развитию детского спорта и поиску перспективных игроков. Медиахолдинг же обеспечит информационную поддержку всех мероприятий.