FT: Дети медиамагната Мердока урегулировали спор о наследстве

Дети предпринимателя и медиамагната Руперта Мердока наконец урегулировали споры о наследстве родителя. Как пишет Financial Times (FT), его медиаимперией будет управлять старший сын Лахлан. Трое его братьев и сестер, Джеймс, Элизабет и Пруденс Мердок, покидают бизнес, при этом получат 1,1 млрд долларов в качестве компенсации.
В медиахолдинг Руперта Мердока на данный момент входят Fox News, The Wall Street Journal, New York Post и The Sun в Лондоне. Отмечается, что многомиллиардная выплата наконец поставит точку в семейной вражде.
Медиамагнат ушел с постов председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp в сентябре 2023 года. С того момента председателем медиагруппы назначен Лахлан. После смерти Руперта его наследство должно быть разделено между его четырьмя детьми, однако он изменил свое решение. По словам источника FT, этот шаг был попыткой «лишить прав троих детей».
Суд в штате Невада вынес решение против Руперта Мердока, установив при этом, что предприниматель, его сын Лахлан и их представители действовали «недобросовестно».
