FT: Дети медиамагната Мердока урегулировали спор о наследстве

Медиамагнат ушел с постов председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp в сентябре 2023 года. С того момента председателем медиагруппы назначен Лахлан. После смерти Руперта его наследство должно быть разделено между его четырьмя детьми, однако он изменил свое решение. По словам источника FT, этот шаг был попыткой «лишить прав троих детей».