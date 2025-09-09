На Петровской набережной в Воронеже останется композиция «Ритм Губернии»

9
Скульптурно-ландшафтную композицию посвятили 300-летию образования Воронежской Губернии. Данный указ издал Петр I в 1725 году.
Объект с самой высокой точкой в 4 метра олицетворяет единство пяти исторических провинций: Бахмутской, Воронежской, Елецкой, Тамбовской и Шацкой.
Пять массивных кубов, общим весом более 2 тонн, составляют основу композиции. Они ассоциативно отправляют зрителя к знаменитому образцу воронежского чернозема, который был представлен на всемирной выставке в Париже в 1889 году.
Вечером арт-объект будет подсвечиваться изнутри.