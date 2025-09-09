Ричмонд
На Петровской набережной в Воронеже останется композиция «Ритм Губернии»

После того, как в столице Черноземья прошел фестиваль «Город-сад», горожанам оставят в подарок арт-объект «Ритм Губернии».

9

Скульптурно-ландшафтную композицию посвятили 300-летию образования Воронежской Губернии. Данный указ издал Петр I в 1725 году.

Объект с самой высокой точкой в 4 метра олицетворяет единство пяти исторических провинций: Бахмутской, Воронежской, Елецкой, Тамбовской и Шацкой.

Пять массивных кубов, общим весом более 2 тонн, составляют основу композиции. Они ассоциативно отправляют зрителя к знаменитому образцу воронежского чернозема, который был представлен на всемирной выставке в Париже в 1889 году.

Вечером арт-объект будет подсвечиваться изнутри.