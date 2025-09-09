В Архангельске открылся центр поддержки системы маркировки «Честный знак»

Центр поддержки системы маркировки «Честный знак» начал работать в Архангельске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе агентства регионального развития Архангельской области.
«В новом центре предприниматели смогут бесплатно получить консультацию по вопросам обязательной маркировки товаров, техническую поддержку, связанную с регистрацией в системе “Честный знак”, настройкой оборудования, работой с электронным документооборотом и другими вопросами», — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.
По его словам, внедрение системы маркировки является важным элементом государственной политики по противодействию обороту контрафактной продукции и обеспечению защиты интересов потребителей и добросовестных производителей. Маркировка охватывает 31 товарную группу, еще в 16 проходят бесплатные добровольные эксперименты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.