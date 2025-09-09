Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

Гидравлические испытания проводились в течение почти четырех месяцев. Работники «МОЭК» проверяли температурные режимы на 18,9 тыс. километров тепловых сетей. Это позволило выявить потенциально ненадежные участки и своевременно провести их ремонт. Масштабная подготовка включала работу с тринадцатью ТЭЦ, 38 районными и 42 квартальными тепловыми станциями, а также 97 малыми котельными. Все системы и оборудование были тщательно проверены для обеспечения их стабильной работы в предстоящий сезон.