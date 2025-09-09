Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

В столице все жилые дома и значимые социальные объекты были подготовлены к отопительному сезону в соответствии с установленными сроками. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, сотрудники Комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тыс. объектов, среди которых более 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. социальных объектов и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий.
«Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября», — отметил руководитель ведомства.
Специалисты начали готовиться к осенне-зимнему сезону в начале мая, сразу после завершения отопительного периода.
Гидравлические испытания проводились в течение почти четырех месяцев. Работники «МОЭК» проверяли температурные режимы на 18,9 тыс. километров тепловых сетей. Это позволило выявить потенциально ненадежные участки и своевременно провести их ремонт. Масштабная подготовка включала работу с тринадцатью ТЭЦ, 38 районными и 42 квартальными тепловыми станциями, а также 97 малыми котельными. Все системы и оборудование были тщательно проверены для обеспечения их стабильной работы в предстоящий сезон.
Кроме того, были выполнены регламентные работы на более чем 145 тыс. километров электрических сетей, 9 тыс. километров газовых сетей, более 13 тыс. километров водопроводных сетей и около 5,5 тыс. километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, укомплектованных нужными материалами и техникой.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что со старта летней навигации текущего года коммунальный флот столицы очистил водную поверхность города от около 350 тонн мусора. Специальные суда регулярно убирают поваленные деревья и сухостой. Мусор собирают специализированные суда, а в мелководных зонах работают маломерные катера. Для извлечения донных отложений песка и грунта используются плавкраны и несамоходные баржи, которые буксируются другими судами. Благодаря грамотному распределению флота и пунктов сбора мусора, акватория Москвы-реки и участок Яузы в пределах МКАД находятся под постоянным контролем.