В Зиме укрепляют берег единственного источника воды для 30 тысяч жителей

В Зиме начался капитальный ремонт берегоукрепления на острове «Черемуховый куст» — единственного источника питьевой воды для всего города. Работы ведутся в рамках соглашения между областным министерством природных ресурсов и местной администрацией. Общая стоимость проекта превышает 212 миллионов рублей, из которых почти 197 миллионов выделено из бюджета Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.