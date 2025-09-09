В Зиме укрепляют берег единственного источника воды для 30 тысяч жителей

В Зиме начался капитальный ремонт берегоукрепления на острове «Черемуховый куст» — единственного источника питьевой воды для всего города. Работы ведутся в рамках соглашения между областным министерством природных ресурсов и местной администрацией. Общая стоимость проекта превышает 212 миллионов рублей, из которых почти 197 миллионов выделено из бюджета Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Заключение соглашения открывает для Зиминского городского округа возможности для проведения своевременных и качественных работ по защите критически важного объекта инфраструктуры. Мы уже приступили к реализации проекта и уверены, что он будет завершен в установленные сроки, — отметила министр природных ресурсов и экологии Светлана Трофимова.
Основная цель предоставления субсидии — сохранение единственного источника водоснабжения города и предотвращение угрозы его разрушения. Протяженность укрепляемого участка, который защищает остров от размыва рекой Ока, составляет 485 метров. Работы планируется полностью завершить к 2027 году, а их результатом станет сохранение надежного водоснабжения для более чем 30 тысяч жителей города.
