Сборная Уралхим Run Factory — первая в командном зачете на Пермском марафоне

Уралхим Run Factory — это беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. 11 городов по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Березники, Соликамск, Пермь, Кирово-Чепецк, Воскресенск, Черняховск, Казань) вовлечены в тренировки под руководством профессиональных сертифицированных тренеров по бегу. В распоряжении участников есть собственная беговая база в Лужниках, а также удобное мобильное приложение для записи на тренировки. Уралхим Run Factory поддерживает спортсменов по всем направлениям: тренировки, восстановление, подбор экипировки, подготовка к стартам и забегам, участие в крупнейших соревнованиях.