Грузовой поезд снес двухэтажный пассажирский автобус в Мексике, есть погибшие

В Мексике грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом, в результате погибли 10 человек, еще как минимум 61 получил ранения, сообщает Xinhua News в своей социальной сети Х.
Машинист поезда сообщил, что автобус пытался проехать перед движущимся составом, что привело к трагедии.
В Краснодаре водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака. Очевидцы рассказали, что он ехал на зеленый сигнал светофора и не успел увернуться от спецтранспорта. ДТП произошло на пересечении Старокубанской улицы и Селезнева. Курьер «Магнита» на мопеде тронулся на зеленый в сторону Селезнева в тот момент, когда через перекресток ехал полицейский автомобиль.
Спецтранспорт нередко попадает в ДТП. Так, 9 августа, мусоровоз переехал шедшую по дороге женщину в Санкт-Петербурге. Водитель большегруза решил сдать назад, не увидев в зеркалах женщину, которая шла в наушниках.