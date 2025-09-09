Грузовой поезд снес двухэтажный пассажирский автобус в Мексике, есть погибшие

В Краснодаре водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака. Очевидцы рассказали, что он ехал на зеленый сигнал светофора и не успел увернуться от спецтранспорта. ДТП произошло на пересечении Старокубанской улицы и Селезнева. Курьер «Магнита» на мопеде тронулся на зеленый в сторону Селезнева в тот момент, когда через перекресток ехал полицейский автомобиль.