Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой поезд снес двухэтажный пассажирский автобус в Мексике, есть погибшие

В Мексике грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом, в результате погибли 10 человек, еще как минимум 61 получил ранения, сообщает Xinhua News в своей социальной сети Х.

В Мексике грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом, в результате погибли 10 человек, еще как минимум 61 получил ранения, сообщает Xinhua News в своей социальной сети Х.

Машинист поезда сообщил, что автобус пытался проехать перед движущимся составом, что привело к трагедии.

В Краснодаре водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака. Очевидцы рассказали, что он ехал на зеленый сигнал светофора и не успел увернуться от спецтранспорта. ДТП произошло на пересечении Старокубанской улицы и Селезнева. Курьер «Магнита» на мопеде тронулся на зеленый в сторону Селезнева в тот момент, когда через перекресток ехал полицейский автомобиль.

Спецтранспорт нередко попадает в ДТП. Так, 9 августа, мусоровоз переехал шедшую по дороге женщину в Санкт-Петербурге. Водитель большегруза решил сдать назад, не увидев в зеркалах женщину, которая шла в наушниках.