Трампа обязали выплатить миллионы за клевету: суд решил пойти против президента США

Напомним, Кэрролл неоднократно подавала в суд на Трампа, заявляя о том, что президент якобы пытался изнасиловать её в 1990-ых годах. Первое обвинение с её стороны в адрес Трампа прозвучало в 2019 году. Глава Белого дома все обвинения отрицает.