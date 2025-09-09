Трампа обязали выплатить миллионы за клевету: суд решил пойти против президента США

Федеральный апелляционный суд США в понедельник подтвердил решение жюри, обязавшее президента Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл. Об этом сообщает AP News.
Суд отклонил апелляцию Трампа, который называл сумму компенсации за клевету завышенной. Судьи заявили, что поведение Трампа, выразившееся в нападках на Кэрролл в соцсетях и публичных заявлениях после её обвинений в сексуальном насилии, было крайне предосудительным.
Отмечается, что Кэрролл получила сотни угроз убийством, что оправдывает размер компенсации. Адвокаты Трампа заявили, что дело политически мотивировано и финансируется демократами. Они намерены передать дело в Верховный суд.
Напомним, Кэрролл неоднократно подавала в суд на Трампа, заявляя о том, что президент якобы пытался изнасиловать её в 1990-ых годах. Первое обвинение с её стороны в адрес Трампа прозвучало в 2019 году. Глава Белого дома все обвинения отрицает.