РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита

Речь идет о новой методике лечения хронического гнойного отита. В целом, сказали на СТВ, по статистике к трем годам едва ли не каждый ребенок сталкивается с отитом. Но особенно остро его переносят дети с врожденной расщелиной нёба, лечения которых и касается новый метод. Он заключается в том, чтобы помочь облегчить операции (а проблема решается только таким путем) по воссозданию разрушенных элементов в слуховом аппарате и спрогнозировать их результат.