РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита

Белорусские врачи РНПЦ оториноларингологии и ученые механико-математического факультета Белгосуниверситета разработали новый метод лечения отита, сообщает телеканал СТВ.
Речь идет о новой методике лечения хронического гнойного отита. В целом, сказали на СТВ, по статистике к трем годам едва ли не каждый ребенок сталкивается с отитом. Но особенно остро его переносят дети с врожденной расщелиной нёба, лечения которых и касается новый метод. Он заключается в том, чтобы помочь облегчить операции (а проблема решается только таким путем) по воссозданию разрушенных элементов в слуховом аппарате и спрогнозировать их результат.
Для этого ученые мехмата БГУ и РНПЦ оториноларингологии за два года разработали компьютерную модель среднего уха. Она позволит точно воссоздать разрушенный элемент последнего, подготовить протез.
Как объясняет декан механико-математического факультета Белорусского государственного университета Сергей Босяков, речь идет о трехмерной параметризованной компьютерной комплексной модели. На ней отражены евстахиева трубу, сосцевидный отросток, барабанная полость с колебательной системой среднего уха. Для создания модели среднего уха использовали как базу с данными здоровых детей, так и ребят с патологиями, а еще профильную литературу и практику врачей.
Теперь врач может ввести в программу данные медобследования и получить виртуальное среднее ухо с индивидуальными особенностями ребенка, говорят на телеканале.
