Власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута № 2

По информации мэрии, первое время вагоны будут курсировать с 6:00 до 21:50, а интервал движения составит 15 минут.
— По мере завершения работ на других участках трамвайной линии постепенно планируется возобновить движение и остальных маршрутов, — подчеркнули в пресс-службе администрации города.
Пока что жителям Ангарского придётся довольствоваться «Татрами». На время обкатки линии специалисты решили запустить лишь старые вагоны. Новые «Львята» пока поберегут в депо.
На время тестового режима муниципалитет сохранит работу компенсационного автобуса «Детский центр — Школа № 36». Также жителей Ангарского по-прежнему будет обслуживать маршрутка № 98. Троллейбус № 10 продолжать работать по усиленному графику, а электробус № 15 курсировать в границах «Ул. Тополевая» — «Жилгородок», сохранив возможность оплаты проезда трамвайными проездными.
Трамвай № 1 по-прежнему будет ходить по временному маршруту в границах «Ул. КИМ — Ул. Мончегорская».
Напомним, как ранее сообщала редакция, подрядная организация, начавшая в мае 2025 года реконструкцию трамвайной ветки на территории Центрального и Дзержинского района в границах ул. Голубинской и ул. Волчанской, завершила основные работы. Специалисты уложили новую рельсошпальную решётку, а также завершили монтаж контактной сети.