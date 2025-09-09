Власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута № 2

Напомним, как ранее сообщала редакция, подрядная организация, начавшая в мае 2025 года реконструкцию трамвайной ветки на территории Центрального и Дзержинского района в границах ул. Голубинской и ул. Волчанской, завершила основные работы. Специалисты уложили новую рельсошпальную решётку, а также завершили монтаж контактной сети.