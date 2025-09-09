Жёсткий дефицит врачей сохраняется в Нижегородской области

В Нижегородской области, как и в большинстве других регионов Приволжского федерального округа (ПФО), сохраняется дефицит врачей. Об этом сообщили эксперты онлайн-платформы hh.ru. По данным на август 2025 года, в регионе на одну вакансию врача приходится одно активное резюме, тогда как нормальным считается показатель от 4,0 резюме на одну вакансию.
Нижегородская область занимает третье место в ПФО по количеству открытых вакансий для врачей: с начала 2025 года в регионе было опубликовано 2,9 тыс. вакансий, что составляет 14% от общего объёма в округе. При этом медианная зарплата, предлагаемая врачам, составляет 87,6 тыс. рублей, а их зарплатные ожидания — 88,7 тыс. рублей.
По мнению экспертов hh.ru, основными причинами дефицита кадров в медицине являются неудовлетворённость условиями труда (включая зарплату), нехватка квалифицированных кандидатов и быстрое выгорание персонала.
Ранее сообщалось, что новый Центр диспансерного наблюдения открылся в нижегородском кардиоцентре.