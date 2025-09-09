Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жёсткий дефицит врачей сохраняется в Нижегородской области

Регион вошёл в тройку лидеров по количеству вакансий для медиков в Приволжском федеральном округе.

Источник: Amino/Lummi

В Нижегородской области, как и в большинстве других регионов Приволжского федерального округа (ПФО), сохраняется дефицит врачей. Об этом сообщили эксперты онлайн-платформы hh.ru. По данным на август 2025 года, в регионе на одну вакансию врача приходится одно активное резюме, тогда как нормальным считается показатель от 4,0 резюме на одну вакансию.

Нижегородская область занимает третье место в ПФО по количеству открытых вакансий для врачей: с начала 2025 года в регионе было опубликовано 2,9 тыс. вакансий, что составляет 14% от общего объёма в округе. При этом медианная зарплата, предлагаемая врачам, составляет 87,6 тыс. рублей, а их зарплатные ожидания — 88,7 тыс. рублей.

По мнению экспертов hh.ru, основными причинами дефицита кадров в медицине являются неудовлетворённость условиями труда (включая зарплату), нехватка квалифицированных кандидатов и быстрое выгорание персонала.

Ранее сообщалось, что новый Центр диспансерного наблюдения открылся в нижегородском кардиоцентре.