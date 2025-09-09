Жёсткий дефицит врачей сохраняется в Нижегородской области

В Нижегородской области, как и в большинстве других регионов Приволжского федерального округа (ПФО), сохраняется дефицит врачей. Об этом сообщили эксперты онлайн-платформы hh.ru. По данным на август 2025 года, в регионе на одну вакансию врача приходится одно активное резюме, тогда как нормальным считается показатель от 4,0 резюме на одну вакансию.