Продажу энергетиков в автоматах могут запретить в Нижегородской области

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ направлен на защиту здоровья населения региона и снижение распространенности употребления энергетических напитков, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, формируют зависимость и могут провоцировать обострение нервных и психических заболеваний.
Авторы инициативы указывают, что несмотря на введённый Федеральным законом № 304-ФЗ запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним, такие продукты по-прежнему остаются доступными в местах массового пребывания людей — в том числе в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, а также на спортивных объектах. Они предлагают полностью запретить продажу энергетиков в зданиях и помещениях, где ведется образовательная, медицинская, культурная и спортивная деятельность.
Кроме того, под запрет попадет реализация таких напитков через торговые автоматы. Также правительство Нижегородской области получит полномочия ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления людей во время публичных мероприятий, а также на прилегающих к ним территориях. Аналогичные ограничения могут вводиться на время проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Финансирование реализации закона из областного бюджета не потребуется. Ожидается, что его принятие поможет сократить потребление энергетических напитков в местах, способствующих развитию и оздоровлению граждан, а также усилит ответственность организаций за создание безопасной среды.
Ранее в Заксобрание коммунисты внесли законопроект, которым предлагается запретить «разливайки» и ограничить розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также на рынках, вокзалах, в зонах отдыха и других местах массового пребывания людей.