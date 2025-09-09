Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажу энергетиков в автоматах могут запретить в Нижегородской области

В Законодательное собрание Нижегородской области поступил законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Инициатива разработана фракцией партии «Единая Россия» и зарегистрирована 8 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ направлен на защиту здоровья населения региона и снижение распространенности употребления энергетических напитков, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, формируют зависимость и могут провоцировать обострение нервных и психических заболеваний.

Авторы инициативы указывают, что несмотря на введённый Федеральным законом № 304-ФЗ запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, несовершеннолетним, такие продукты по-прежнему остаются доступными в местах массового пребывания людей — в том числе в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, а также на спортивных объектах. Они предлагают полностью запретить продажу энергетиков в зданиях и помещениях, где ведется образовательная, медицинская, культурная и спортивная деятельность.

Кроме того, под запрет попадет реализация таких напитков через торговые автоматы. Также правительство Нижегородской области получит полномочия ограничивать продажу энергетиков в местах массового скопления людей во время публичных мероприятий, а также на прилегающих к ним территориях. Аналогичные ограничения могут вводиться на время проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Финансирование реализации закона из областного бюджета не потребуется. Ожидается, что его принятие поможет сократить потребление энергетических напитков в местах, способствующих развитию и оздоровлению граждан, а также усилит ответственность организаций за создание безопасной среды.

Ранее в Заксобрание коммунисты внесли законопроект, которым предлагается запретить «разливайки» и ограничить розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также на рынках, вокзалах, в зонах отдыха и других местах массового пребывания людей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше